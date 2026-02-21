ಹೆತ್ತಮ್ಮ ದೂರ ತಳ್ಳಿದರೂ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತೃ ಹೃದಯ..! ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ.. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೊಡ್ತಾನೆ.. ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸಾಕ್ಷಿ

Viral Monkey true story : ಇಚಿಕಾವಾದ ಮೃಗಾಲಯದ ಪುಟ್ಟ ಮಂಗನ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚ್ ಎಂಬ ಈ ಏಳು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಂಗವು ತನ್ನ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಪಂಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಿಸಿದರೂ, ತಾಯಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು. ಹೆತ್ತಮ್ಮನೇ ದೂರ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ.. ಬೇರೆ ಮಂಗಗಳೂ ಸಹ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ ಕುಟುಂಬವೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಂಚ್ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುತ್ತದೆ..
ಮೃಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಗಿಂತ ಮಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು, ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಆಟಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ಸರಳ ಆಟಿಕೆ ಪಂಚ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅವನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿ, ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬಂತೆ ಭಾವಿಸಿದ..
ಆ ಆಟಿಕೆಗೆ ಓರಾ-ಮಾಮಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂಚ್ ಮತ್ತು ಓರಾ-ಮಾಮಾ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಜನರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಪಂಚ್ ತನ್ನ ಆಟಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭಯದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು.. ಅವನ ಆ ಮುಗ್ಧ ವರ್ತನೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವು. #KeepGoingPunch ನಂತಹ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು, ಜನರು ಅವನನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
🇯🇵🥹 In a Japanese zoo, baby monkey Panch, who had been clinging to a plush toy after being rejected by his mother, has finally found a real friend.
Zookeepers had given him a plush orangutan to replace his mother, but now he has finally found a friend who truly cares for him. pic.twitter.com/GpgLULkB7T
— Visegrád 24 (@visegrad24) February 18, 2026
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚ್ ತನ್ನ ಆಟಿಕೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವನು ಇತರ ಕೋತಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದನ. ಬಹುಶಃ ಅವನಿಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತದೆ.. ಮೃಗಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ರಮೇಣ ಅವನನ್ನು ಇತರ ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪಂಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಜುಬುರುಕನಾಗಿದ್ದ, ಅವನು ಇತರ ಕೋತಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಕುಳಿತು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ..
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗತೊಡಗಿದವು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಪಂಚ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಭಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಹಚರರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ.. ಮೊದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸ್ನೇಹ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಚ್, ಈಗ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ..
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದಾಗಲೇ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತನಾಗಿದ್ದ ಪಂಚ್ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈಗ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವನಿಗ ತನ್ನ ಆಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಹಿಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಓರಾ-ಮಾಮಾ ಸಹ ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ..