/Viral News: 63ರ ವಯಸ್ಸು… ಐವರು ಗೆಳತಿಯರು… ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ!

Viral News: ವಯಸ್ಸು 63 ದಾಟಿದರೂ ಚಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಐವರು ಯುವತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ವೃದ್ಧನೊಬ್ಬ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನೇ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ದುಬಾರಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಳ್ಳತನದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆತ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ!
ಬಂಧಿತನನ್ನ 63 ವರ್ಷದ ಬಂಧು ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಈತನ ಪಂಚ ಪ್ರೇಯಸಿಯರ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆತನ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ವತಃ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡಲು ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕಳ್ಳತನದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ತಾತನ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಐವರು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ!
ಬಂಧು ಸಿಂಗ್ ಐವರು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಶೋಕಿ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಆತ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕುವುದು. ಆತ ಕಳ್ಳತನವನ್ನೇ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ!
ಬಂಧು ಸಿಂಗ್ನ ಐವರು ಪ್ರೇಯಸಿಯರ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಲವರ್ಗಳ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಆತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ!
ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮೂಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಆತ ಬಂಧು ಸಿಂಗ್ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕಳ್ಳ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತನನ್ನ ರೆಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆತನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸ್ವತಃ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಬಂಧು ಸಿಂಗ್ನ ಐವರು ಗೆಳತಿಯರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಆತ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧು ಸಿಂಗ್ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಆತ ಈ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಳ್ಳತನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 63ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಮೆಂಟೇನ್ ಮಾಡಲು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಈ ತಾತನ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಏನನಿಸಿತು? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ...