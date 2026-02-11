ಹಲ್ಲು ಕಿರಿದು ನಕ್ಕು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಫೇಮಸ್‌ ಆದ ಮೀಮ್‌ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ಈತನ ಹಿಸ್ಟರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ

Viral Smiling boy : ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೋಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಗುತ್ತಿರುವ ಟೀ ಬಾಯ್ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ವೈರಲ್ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಅರುಣ್. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯವಾದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಯಶಂಕರ್ ಭೋಪಾಲಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಲಪುಚಟ್ವಿಲಿ ಗ್ರಾಮದವನು. ಅತ್ಯಂತ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅರುಣ್, ಬದುಕುಳಿಯಲು ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ (ಸಹಾಯಕ) ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ ನೆಹರು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಜೋಕ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅರುಣ್ ನಕ್ಕಿದ್ದರು.. ಅದೇ ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ...
ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಅರುಣ್ 4ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು. ಆದರೂ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಅರುಣ್ ತನ್ನ ಚಾಲಕ ನೆಹರು ಅವರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅರುಣ್ ತನ್ನ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಅರುಣ್ ಈಗ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿವೆ.
ಅರುಣ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹಾಸ್ಯ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗುವಿಗೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಭಾಷೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಟ್ರೋಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ನಗುವ ಕ್ಲಿಪ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.