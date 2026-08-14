/Viral Video: ಆಳವಾದ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿತ್ತು 13 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವು! ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ

Giant Python Viral Video: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದರ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 13 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ಆಳವಾದ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿವೆ. ಹಾವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಆಳ ಗುಂಡಿಯ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾವನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಜನರು ದೂರ ಓಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವರು ಅಪಾಯವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹಾವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಆಳವಾದ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವು
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 13 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಆಳವಾದ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹಾವು ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಗಾತ್ರ ಕಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವ ಬದಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಳವಾದ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಇಳಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಾವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಉರಗ ರಕ್ಷಕರು ಹಾವಿನ ಚಲನವಲನವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹಾವು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸವಾಲನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಳಿಕ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದೃಶ್ಯವೇ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
13 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರವೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಸಣ್ಣ ಹಾವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೂ ಭಯಪಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೆಬ್ಬಾವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ತಜ್ಞರ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸ್ವತಃ ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸ್ನೇಕ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ತಂಡವನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಹೆಬ್ಬಾವು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಲ್ಲ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ Indian Rock Python ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಷವಿಲ್ಲದ ಹಾವು ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಹವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೇಟೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲದು. Wildlife SOS ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ರಾಕ್ ಪೈಥಾನ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಹಾವುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು 20 ಅಡಿ ಉದ್ದದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. 2024ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ 13 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 55 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ರಾಕ್ ಪೈಥಾನ್ವೊಂದನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಾವಿನ ಗಾತ್ರ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ರಾಕ್ ಪೈಥಾನ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಚಲಿಸಬಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬಾವು
ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲ್ಲವು. ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿ, ಕೆರೆ, ಕಾಲುವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮೀಪವೂ ಅವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ, ಜಲಾಶಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಹಾವುಗಳನ್ನ ಕಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಹಾವು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಹಾವನ್ನ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಆತಂಕಗೊಂಡು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವಿಗೂ ಜನರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಿಂದೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಂದಾಪುರದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಬಾಲಕ ಸೇರಿ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ
13 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಉರಗ ರಕ್ಷಕರ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮಾತ್ರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸುವುದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಸುಮಾರು 13 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಹಾವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸ್ವತಃ ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗಬಾರದು. ಹಾವುಗಳು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಜ್ಞರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.