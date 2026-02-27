Viral Video: ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವ 16 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹಾವು..! ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಜನತೆ..! 

ಬಾಲಿ: ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಇಂಡೊನೆಷ್ಯಾದ ಬಾಲಿ ತತ್ತರಿಸಿದೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಲ್ಲಾ ಅಂಗಳಗಳ ಮೂಲಕ ದೈತ್ಯ ಹಾವುಗಳು ಈಜುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಿಂದ 16 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ಮಳೆಯ ನಂತರ, ಬಾಲಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಕಾಲುವೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ನೀರು ವಿಲ್ಲಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
Endonezya’nın Bali Adası’nda 3 gündür aralıksız devam eden yağışların ardından göle dönen sokaklarda boyu 5 metreye varan piton yılanları görülmeye başlandı. pic.twitter.com/YJ1xmhyY01
— KIT Ajans (@KitAjans) February 25, 2026
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ.ಕುಟಾ, ಲೆಜಿಯನ್ ಮತ್ತು ಸನೂರ್ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬಾಲಿ ದ್ವೀಪವು ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ.ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಾವಿನ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಬ್ಬರ್ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.