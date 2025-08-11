20 ಅಡಿ ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜನರು: ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

Python Viral Video: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸುವ ಸಾಹಸದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಅಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ನೆಟಿಜನ್ಸ್ರನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಂದೂ ನೋಡಿರದ ಅಪರೂಪದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ದೈತ್ಯ ಅಥವಾ ಅಪರೂಪದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರು ಈ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಲಾಭವಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಹಾವುಗಳ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ನೋಡುವ ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವುಗಳ ಭಯಾನಕ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರುತ್ತೇವೆ.
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಹಾವುಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜನರು ದಂಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತದ್ದೇ ರೀತಿಯ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ನ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದ್ಯತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬರೊಬ್ಬರಿ 20 ಅಡಿಯ ಉದ್ದದ ಹಾವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ LAPD ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿವಾರಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಜೋಸೆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬರಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಪಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಜೋಸೆಫ್ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣಾಕವಚ ಧರಿಸದೇ ಇರುವುದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾವನ್ನು ಪಳಗಿಸುವ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 20 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅದರ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಸೆಫ್ರ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಆ ಹೆಬ್ಬಾವಿಗೆ ಕಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಹಸದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು "ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ನನ್ನ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತುʼ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೈತ್ಯ ಹಾವನ್ನು ಸಂತೈಸುವ ಮೂಲಕ ಉಗರ ರಕ್ಷಕ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಾಯವಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನ ಕಸದಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೈತ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದುರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
