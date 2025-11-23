English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮೀನುಗಾರನನ್ನೇ ನುಂಗಿದ ದೈತ್ಯ ಮೀನು! ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ..? ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

Viral Video : ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಟವು ಮಾನವ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು. ಈಗ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನುಂಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಜನರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 23, 2025, 09:27 PM IST
    • ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆಟವು ಮಾನವ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು.
    • ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
    • ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಜನರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Trending video : ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನೊಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನುಂಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ದೈತ್ಯ ಮೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನುಂಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನನ್ನು ಮೀನಿನ ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೀನ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಪರೂಪದ ಕೆಂಪು ನಾಗರ ಹಾವು... ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆತನನ್ನು ಮೀನಿನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು AI ರಚಿತ ವೀಡಿಯೊ.  ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

ಈ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ @yeezyyyy360 ಐಡಿ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ . "ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಕ್ಕುಮೀನು ದಾಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದರು" ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 5 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Viral VideoVideoviralTRENDINGfish viral

