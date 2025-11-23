ಮೀನುಗಾರನನ್ನೇ ನುಂಗಿದ ದೈತ್ಯ ಮೀನು! ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತೆ..? ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

Trending video : ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನೊಂದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನುಂಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ದೈತ್ಯ ಮೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನುಂಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವನನ್ನು ಮೀನಿನ ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೀನ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು..
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆತನನ್ನು ಮೀನಿನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ನೈಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು AI ರಚಿತ ವೀಡಿಯೊ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
Shocking Catfish Attack in River, Friends Pull Man to Safety! pic.twitter.com/wP256xjzXX
— YZY (@yeeezyyy360) November 22, 2025
ಈ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ @yeezyyyy360 ಐಡಿ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ . "ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಕ್ಕುಮೀನು ದಾಳಿ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದರು" ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 5 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.