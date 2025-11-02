English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Viral Video: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಂಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಬದಲು ʼಕಡಾಯಿʼ ಬಳಸಿದ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರ

ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಳಪೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಬಳಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಡುವೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡಾಯಿ ಬಳಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುವುದು ಅನೇಕರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಕಡಾಯಿ ಬಳಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಐಡಿಯಾಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 2, 2025, 05:26 PM IST
  • ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಪೊಲೀಸರ ದಂಡ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೈಕ್‌ ಸವಾರನ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾ
  • ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಬದಲು ಅಡುಗೆ ಕಡಾಯಿ ಬಳಸಿದ ಹಿಂಬದಿ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರ
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್

Viral Video: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಂಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಬದಲು ʼಕಡಾಯಿʼ ಬಳಸಿದ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರ

Viral Video: ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಹಾಕದ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರರು ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಪೊಲೀಸರದಿಂದ ಫೈನ್‌ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಹಾಕದ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಮಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮಟ್‌ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ & ISI ಹೆಲ್ಮಟ್‌ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರೂ ಕ್ಯಾರೆ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಧರಿಸದ ಬೈಕ್‌ ಸವಾರರನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಪೊಲೀಸರ ದಂಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿಂಬದಿ ಸವರನೊಬ್ಬನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಬದಲು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೆಲೆ ಕಡಾಯಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ. ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ದಂಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಆತ ಈ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿದೇಶದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ Y, Z ಮತ್ತು Z+ ಕೆಟಗರಿ ಭದ್ರತೆ ಎಂದರೇನು? ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಘಟನೆ ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರದ ಬಳಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಡೆದಿದೆ. ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಬದಲು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೆಲೆ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಹಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಳಪೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಬಳಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಡುವೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡಾಯಿ ಬಳಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುವುದು ಅನೇಕರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಕಡಾಯಿ ಬಳಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಐಡಿಯಾಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಜನರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಭಾರತದ ಈ 7 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು!

