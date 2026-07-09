/Viral Video: ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಹುಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ ʼಗಜʼರಾಜ! ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ...

Elephant Saves Tiger Video Viral: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುಮಾತ್ರಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟಿಜನ್ಸ್ಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಪರದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಆನೆಯೊಂದು ಹುಲಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರ ಹರಿವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಆನೆ ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಹುಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷವಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಲಿ ಹತ್ತಿರ ಆನೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹುಲಿ ʼಬದುಕಿತು ಬಡಜೀವʼ ಎಂಬಂತೆ ಆನೆಯ ಕಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಬೆನ್ನಮೇಲೆ ಹತ್ತಿನಿಂತಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲೇ ಆನೆ ದಾಪುಗಾಲು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಹುಲಿಯನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದೆ. ಆನೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹುಲಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಸಂವೇದನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. Seema Prajapati ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से दिल छू लेने वाला दृश्य😘
अचानक आई भीषण बाढ़ के दौरान तेज़ बहाव में एक बाघ फंस गया। तभी एक सुमात्रा हाथी उसे बचाने की कोशिश करता दिखाई दिया।
इस भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इंसानों की तरह जानवरों में भी संवेदनाएं और… pic.twitter.com/zb8uzz7yJV
— Seema Prajapati (@Seema6388) July 9, 2026
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸುಮಾತ್ರಾ ದ್ವೀಪವು ಹುಲಿ, ಆನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಪರೂಪದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆವಾಸ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಅನೇಕರು ನೈಜ ಘಟನೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅತ್ಯಂತ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ನೈಜ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು AI (Artificial Intelligence) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.