WATCH VIDEO: ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ 'ಗಗನಸಕಿಯ'ಯ ರಂಪಾಟ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Air Hostess Viral Video: ವಿಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ʼಗಗನಸಕಿʼ (Air Hostess) ಯೊಬ್ಬಳು ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಹೂಸ್ಟನ್‌ನಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಫೀನಿಕ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೌತ್‌ವೆಸ್ಟ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ 733 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಗಗನಸಕಿ ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಕೆಯನ್ನ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಪೀಡಿತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ... ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಯಾರಿಗೆ?

ಸ್ಥಳೀಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಗಗನಸಕಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಿರುಚಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಆಕೆ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಳೆ ರೇಗಾಡಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲದೇ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆಂದು ವರಿದಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚು ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ ಗಗನಸಕಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇವರಿದ್ದಾನೆ.. ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತು ಭಗವಂತನ ಮೂಲ..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

NEW: Female Astronaut forces Southwest flight to return to gate after running n*ked up and down the aisle for 25 minutes

The woman stripped n*ked during a Southwest flight from Houston to Phoenix on Monday

She paraded around the plane for 25 minutes before authorities… pic.twitter.com/HIGQfzryC0

— Unlimited L's (@unlimited_ls) March 6, 2025