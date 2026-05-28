ನವದೆಹಲಿ: ಸುಖದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಮದುವೆಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾಗಿಸಿದ ಭಾವುಕ ಘಟನೆಯೊಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ರೋಗಬೀಡಿತ ಪತ್ನಿಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತು, ಆಕೆಯ ಕೈಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ "ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನೀನೇ ನನ್ನದಾಗು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡು" ಎಂದು ಪತಿಯೊಬ್ಬ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪತ್ನಿ ತಲೆಗೆ ವೇಲ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಗೆ ಐವಿ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರುವ ಪತಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಕೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಸವರುತ್ತಾ, ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು, ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ 'ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂಬ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಾನೆ. ಕಾಯಿಲೆಯ ನೋವಿನಲ್ಲೂ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಚಲವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಬದ್ಧತೆ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತದೆ.
जिन्हें निभाना होता है वो हर हाल में रिश्ते को निभा ही लेते है... pic.twitter.com/nLTJm2g89L
— Vatsala Singh (@_vatsalasingh) May 28, 2026
ಈ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವತ್ಸಲಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋಗೆ 'ಜಿನ್ಹೇಂ ನಿಭಾನಾ ಹೋತಾ ಹೈ ವೋ ಹರ್ ಹಾಲ್ ಮೆಂ ರಿಶ್ತೇ ಕೋ ನಿಭಾ ಹಿ ಲೇತೇ ಹೈ... (ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡವರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ) ಎಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹಿಂದಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾವುಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು 'ನೈಜ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವನ್ನಾದರೂ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಲೆಯೆಬ್ಬಿಸಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಂತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ದಂಪತಿಗಳ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದು, ಪತ್ನಿಯು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.