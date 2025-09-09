English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ತಾಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಯೋಧ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ".. ಸಿಂಹದ ವಿರುದ್ದ ಕಾದಾಡಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಚಿರತೆ! ಚೀತಾ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Leopard Viral Video: ಚಿರತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸಿಂಹದ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 9, 2025, 11:34 AM IST
  • ಕಾಡು ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅದು ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
  • ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯೊಂದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಿಂಹದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ.
  • ತಾಯಿ ಚಿರತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಿಂಹವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತು.

Trending Photos

ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತು
camera icon6
EPS
ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸ್ತು
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ : ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವುದು ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ
camera icon5
SHUKRA GOCHARA
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ : ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವುದು ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿದು ಬರುವಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 21ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟಕರ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ!!
camera icon5
surya grahan 2025
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 21ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟಕರ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಶುರುವಾಗಲಿವೆ!!
ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ನೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತುಂಬಾ ಸರಳ
camera icon6
Flies
ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ನೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತುಂಬಾ ಸರಳ
"ತಾಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಯೋಧ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ".. ಸಿಂಹದ ವಿರುದ್ದ ಕಾದಾಡಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಚಿರತೆ! ಚೀತಾ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Leopard Viral Video: ಕಾಡು ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅದು ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆ, ಹುಲಿಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವು ಯಾವುದೇ ಪರಭಕ್ಷಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಿ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ನೋಡುಗರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆಯೊಂದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಿಂಹದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಒಂದು ತಾಯಿ ಚಿರತೆ ತನ್ನ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆ ಮರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತ್ತು.ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಚಿರತೆ, ಸಿಂಹ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು, ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಸಿಂಹದ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿತು. ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಂಡು, ತಾಯಿ ಚಿರತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಿಂಹವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದ ಆನೆ.. ಸೊಂಡಿಲು ಹಿಡಿದು ನಿಂತ ಮೊಸಳೆ.. ಭೀಕರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರು ಯಾರು? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ..

ಹೆಣ್ಣು ಚಿರತೆ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಚಿರತೆ ಸಿಂಹಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ತನ್ನ ಚೂಪಾದ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಕಾದಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸಿಂಹ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಚಿರತೆ ಎದೆಗುಂದದೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಳಿ ಸುಮಾರು 15-20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹವು ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಮರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಿಂಹದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಚಿರತೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಿಂಹದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು its_jungle_ ಖಾತೆಯು Instagram ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಿಂಹದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಯಿ ಚಿರತೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಚಿರತೆ ಸಿಂಹದ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದು, "ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಲ್ವಾ?" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ! ಅದೂ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ.. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ?

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Viral Videomother leopard fight lionesscubsfearless motherLeopard

Trending News