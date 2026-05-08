Viral Monkey Video: ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದುನಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಅನೇಕರು ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೂರಾರು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕಪಿಚೇಷ್ಟೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಜನರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ನಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕೋತಿಗಳ ತರಲೆ-ತುಂಟಾಟಕ್ಕೆ ಮನಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಕೋತಿಗಳು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋತಿ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಹೌದು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೇಮರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ದೇವರಾಜ್ ಎಂಬುವವರ ಸಲೂನ್ಗೆ ಮಂಗವೊಂದು ಬಂದು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಸಲೂನ್ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಂಗ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.
ಎಷ್ಟೇ ಗದರಿಸಿದರೂ ಕ್ಷೌರಿಕನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಲುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗನ ಈ ನಡೆ ಗಮನಿಸಿದ ಸಲೂನ್ ಮಾಲೀಕ ದೇವರಾಜ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದರ ತಲೆ ಬಾಚಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನಟಿಸಿ ತಲೆ ಬಾಚಿದಾಗ ಕೋತಿ ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸ್ನೇಹದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೋತಿ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೋತಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ಮುಂದೆ ವಾರ ವಾರವೂ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಅನೇಕರು ಫನ್ನಿ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.