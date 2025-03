Viral video: ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಇದೆಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ? ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಷ ಸರ್ಪದ ಜೊತೆ ಕಾದಾಟಕ್ಕಿಳಿದ ಅಳಿಲು

Viral video: ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವಿನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಾವಿನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಅಳಿಲು ಬದುಕುಳಿಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಅಳಿಲು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಾವಿನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವಿನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಪಿಲಿಕಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಾವಿನ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ಅಳಿಲು ಬದುಕುಳಿಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅಳಿಲು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಾವು ಅಳಿಲಿನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಹಾವು ತಾಯಿ ಅಳಿಲನ್ನು ಸಹ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ... ಹಾವಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಸುಮಾರು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಖಚಿತ.

ನೀವು ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ತಾಯಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಳಿಲು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿದೆ. ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ, ಅಳಿಲು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮರದ ಮೇಲೆ ಓಡುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಾವಿನ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಹಾವು ದೇವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಇವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅಳಿಲು ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ತಾಯಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆಘಾತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಸ್ಯ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಾವಿನ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

A mother never gives up on her children, no matter the odds. This squirrel proves this as she saved her baby from a snake: pic.twitter.com/WEnPOZPnDR

— BrainXpansion (@BrainXpansion) October 6, 2024