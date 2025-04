Viral Video: ಜೀವಂತ ಹಾವನ್ನೇ ಗುಳುಂ ಅಂತ ನುಂಗಿದ ಕಪ್ಪೆ... ಮುಂದೇನಾಯ್ತು? ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

frog eats snake viral video: ಹಾವು ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ನುಂಗುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ.. ಇಲ್ಲವೇ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವಿಂದು ತೋರಿಸಲಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸದೆ ಇರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನೇ ಕಪ್ಪೆ ಗುಳುಂ ಗುಳುಂ ಅಂತ ನುಂಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆರೆಯೊಂದರ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಕಪ್ಪೆ ಹಾವನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 1 ನಿಮಿಷದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಮೈ ಝುಂ ಎನಿಸದೆ ಇರದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ಹಾವು, ಕಪ್ಪೆಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಎಗರಿ, ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹೋರಾಟ ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ.

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹಿರಿಯರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಕಂಡರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾವು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಇಡೀ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನು ನುಂಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪೆ ಹಾವನ್ನು ತನ್ನ ಬೇಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Spectacular Indeed.

Can someone who’s expert in this field tell me if a toad, however big in size it be,can devour a serpent?This isn’t CG pic.twitter.com/i7S5Ozubua

— Harinder S Sikka (@sikka_harinder) April 25, 2023