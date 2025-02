Traffic Rules ಫಾಲೋ ಮಾಡು ಅಂದಿದ್ದಕೆ ಅ*ಶ್ಲೀಲ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಕಿರಿಕ್..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್... ದೂರು ದಾಖಲು

Bengaluru News Viral Video: ಜಗತ್ತು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಡುವ ಲಗಾಮಿಲ್ಲದ ಹುಚ್ಚುಕುದುರೆಯಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಹೇಳುವರನ್ನೇ ಹೀಯಾಳಿಸುವ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಮನಸ್ಥಿತಿನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನ ಮರೆತಿರುವವರು ಸುತ್ತಲು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ತರಿಸುಂತೆ ಮಾಡಿ ಅನಾಗರಿಕರಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದೇ ಇವರ ಕೆಲಸವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.



ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ (ಬುಧವಾರ) ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ಅಶ್ಲೀಲ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷತಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಈ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

— Akshatha Ravikumar (@AkshathaRaviku2) February 26, 2025