English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ..!? ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತೆ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Daughter father marriage : ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತಾವು ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವೀಡಿಯೊ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 10, 2025, 04:24 PM IST
    • ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತಾವು ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಘೋರ ಅಪರಾಧ
    • ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ
    • ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

Trending Photos

ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು
camera icon6
Jaundice
ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರಗಳ ಮೇಲೆ...ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..!
camera icon6
Symptoms Of Heart Attack
ಹೃದಯಾಘಾತದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರಗಳ ಮೇಲೆ...ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..!
ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
camera icon6
Ganapati favorite zodiac signs
ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಗಳಿವು: ಚೌತಿಯಂದು ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವನು; ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇವರತ್ತ ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ವಿನಾಯಕ
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
camera icon6
heart attack
ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ..! 100 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಹೃದಯಗಟ್ಟಿ
ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ..!? ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತೆ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Viral News : ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಂಕಲ್‌ ಜೊತೆ ಬೈಕ್‌ ಮೇಲೆ ಹದಿ ಹರೆಯದ ಯುವತಿ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌..! ಎಲ್ಲಾ ಸೈಯಾರಾ ಏಫೆಕ್ಟ್‌.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ 

ಪ್ರತಿದಿನ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅಪರಾಧ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದ ಕೃತ್ಯವೂ ಹೌದು.. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by nisha Rao (@nisha_rao_1159)

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಧರಿಸಿ, ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, "ಇವರು ನನ್ನ ತಂದೆ. ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುವು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಸಿದು, ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಂಹವನ್ನ ಕೆಣಕಿದ ಭೂಪ.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ..! ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನು..? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಲು ಈ ರೀತಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

Viral VideoMARRIAGEweddingold age marriagegirl marry old age

Trending News