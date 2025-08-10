ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ..!? ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತೆ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Viral News : ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅಪರಾಧ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದ ಕೃತ್ಯವೂ ಹೌದು.. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಧರಿಸಿ, ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, "ಇವರು ನನ್ನ ತಂದೆ. ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುವು.
ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಈ ರೀತಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.