Viral video:ಕುರಿಯ ಹೆಗಲೇರಿ ರಾಜನಂತೆ ಸವಾರಿ..ನಾಯಿಯ ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಬಹುಪರಾಕ್‌ ಎಂದ ನೆಟಿಜ್ಸ್‌

Dog Sheep viral video: ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆದರೂ, ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈ ಪೋರ್ಟಬಲ್, ಸಣ್ಣ ಸಾಧನವು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗತಿಕ ಘಟನೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಇದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಗಿಸುವ ವೀಡಿಯೊಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ವೀಡಿಯೊಗಳೂ ಇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕುಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೊ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸತ್ತ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಅಳುತ್ತ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಹಾವು..! ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕುರಿಗಳು ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕುರಿಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ನಾಯಿಯು ಕುರಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂಡಿನ ನಾಯಕನಂತೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಡನಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಅವುಗಳ ಸ್ನೇಹವು ಅವು ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಬೇಗನೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ತಾಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಯೋಧ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ".. ಸಿಂಹದ ವಿರುದ್ದ ಕಾದಾಡಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಚಿರತೆ! ಚೀತಾ ಧೈರ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
Laziest sheep herding dog everpic.twitter.com/JES1yFbCTn
— Global Statistics (@Globalstats11) October 8, 2024