ದಡದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ಎದುರಿಗೆ ಮೊಸಳೆಗಳ ಜಾಲ.. ಪವಾಡದಂತೆ ಬಂದು ಮರಿ ಸಿಂಹನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ "ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನ"..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Eagle rescue lion cub : ಎಷ್ಟೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವರಲ್ಲಿಯೂ ಇರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸಿಂಹದ ಮರಿಯೊಂದು ಮೊಸಳೆಗಳ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು, ಪವಾಡದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಮರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿವ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 2, 2025, 08:06 PM IST
    • ಎಷ್ಟೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಮಾನವರಲ್ಲಿಯೂ ಇರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
    • ಮೊಸಳೆಗಳ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು, ಪವಾಡದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಮರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

Viral Video : ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಹಗಳು ಸಹ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೊಸಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಪವಾಡದಂತೆ ಹದ್ದು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆ.. 

ಹೌದು.. ಸಿಂಹದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪರಭಕ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಿಂಹಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪರಭಕ್ಷಕ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಹವೂ ಸಹ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ.. ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಮರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು ಹೊರಬರಲು ದಾರಿ ಹುಡುಕಲು ಹತಾಶವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಸಿಂಹವು ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಗಳ ಗುಂಪು ಇತ್ತು, ಅವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಸಿಂಹದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 'ಆಕಾಶದ ರಾಜ' ಹದ್ದು ಬಂದು ಸಿಂಹದ ಮರಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿತು.

ಹದ್ದು ಹಾರಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಸಿಂಹದ ಮರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ದಡದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ @Digital_khan01 ಐಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷ 42 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ವೀಡಿಯೊ AI ನಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

