ದಡದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ಎದುರಿಗೆ ಮೊಸಳೆಗಳ ಜಾಲ.. ಪವಾಡದಂತೆ ಬಂದು ಮರಿ ಸಿಂಹನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ "ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನ"..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Viral Video : ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಹಗಳು ಸಹ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೊಸಳೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಪವಾಡದಂತೆ ಹದ್ದು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆ..
ಹೌದು.. ಸಿಂಹದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೂ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪರಭಕ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಿಂಹಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪರಭಕ್ಷಕ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಹವೂ ಸಹ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ.. ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಮರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು ಹೊರಬರಲು ದಾರಿ ಹುಡುಕಲು ಹತಾಶವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಸಿಂಹವು ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಗಳ ಗುಂಪು ಇತ್ತು, ಅವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪುಟ್ಟ ಸಿಂಹದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 'ಆಕಾಶದ ರಾಜ' ಹದ್ದು ಬಂದು ಸಿಂಹದ ಮರಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿತು.
जब संकट गहरा हो जाए तो राजाओं को भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है,
आसमान के राजा ने ज़मीन के शेर को बचाकर यही साबित किया। 🦅🦁 pic.twitter.com/T9ckea0ieW
— Shagufta khan (@Digital_khan01) August 30, 2025
ಹದ್ದು ಹಾರಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಸಿಂಹದ ಮರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ದಡದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X (ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ @Digital_khan01 ಐಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷ 42 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ವೀಡಿಯೊ AI ನಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.