ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಚರಣೆ: ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಹಿಂದೂ ಘೋಷ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಫುಲ್‌ ಫಿದಾ ಆದ ಭಾರತೀಯರು

Ganesh Chaturthi 2025 In Pakistan: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೂ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕೊಂಕಣಿ ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಿಂದೂಗಳು ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಕರಾಚಿ 'ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ ಮೋರೆಯಾ' ಮತ್ತು 'ಜೈದೇವ್-ಜೈದೇವ್' ಮುಂತಾದ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು. ಇದರ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕರಾಚಿಯ ರತ್ನೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶ ಮಠ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಕರಾಚಿಯ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ಅಗ್ನಿಪಥ'ದ 'ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ' ಹಾಡಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಈ ಸುಂದರವಾದ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೃದಯ ಗೆದಿದ್ದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.