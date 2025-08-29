English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಚರಣೆ: ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಹಿಂದೂ ಘೋಷ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಫುಲ್‌ ಫಿದಾ ಆದ ಭಾರತೀಯರು

Pakistan Ganesh Chaturthi celebration video: ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 29, 2025, 09:36 PM IST
    • ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೂ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ
    • ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
    • ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕೊಂಕಣಿ ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಿಂದೂಗಳು

Trending Photos

ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
camera icon8
Dharsha gupta
ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Shukradese
ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ರಾಹು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ʼಗ್ರಹಣ ಯೋಗʼ: ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು! ಚಂದದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏಳುವುದು
camera icon7
Grahan Yog
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ರಾಹು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ʼಗ್ರಹಣ ಯೋಗʼ: ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು! ಚಂದದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏಳುವುದು
ಸೆ.7ರಂದು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ; ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವೂ ದೂರಾಗುವುದು
camera icon8
Lunar eclipse 2025 Lucky Zodiac sign
ಸೆ.7ರಂದು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ; ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವೂ ದೂರಾಗುವುದು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಚರಣೆ: ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಿದ ಹಿಂದೂ ಘೋಷ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಫುಲ್‌ ಫಿದಾ ಆದ ಭಾರತೀಯರು

Ganesh Chaturthi 2025 In Pakistan: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿಯೂ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ನೆರೆರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಯೋದ IPO ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ? ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕೊಂಕಣಿ ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯದ ಹಿಂದೂಗಳು ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಕರಾಚಿ 'ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ ಮೋರೆಯಾ' ಮತ್ತು 'ಜೈದೇವ್-ಜೈದೇವ್' ಮುಂತಾದ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು. ಇದರ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 

ಕರಾಚಿಯ ರತ್ನೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶ ಮಠ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಕರಾಚಿಯ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ 'ಅಗ್ನಿಪಥ'ದ 'ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ' ಹಾಡಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೂಗಲ್, ಮೆಟಾದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿಯಿಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಐ ಘಟಕ ಅನಾವರಣ

ಈ ಸುಂದರವಾದ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೃದಯ ಗೆದಿದ್ದು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Ganesh Chaturthi In PakistanGanesh Chaturthi videoPakistan Ganesh Chaturthi celebration video

Trending News