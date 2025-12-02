English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕನಸಿನ ಮಂಟಪವಾಯ್ತು ಐಸಿಯು.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಿಯಕರ

ಕನಸಿನ ಮಂಟಪವಾಯ್ತು ಐಸಿಯು.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಿಯಕರ

watch viral video: ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಆಸಾಮಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 2, 2025, 08:06 PM IST
  • ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ವಧುವಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವರನು ತಾಳೀ ಕಟ್ಟಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
  • ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಾಯಂನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ವಧು
  • ಕೇರಳದ ಆಲಪ್ಪುಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶರೋನ್ ಮತ್ತು ಅವನಿ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು

ಕನಸಿನ ಮಂಟಪವಾಯ್ತು ಐಸಿಯು.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಿಯಕರ

watch viral video: ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಾಯಂನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ವಧುವಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವರನು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ತಾನು ಅವಳೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಏನಾಯಿತು? ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದ ವಧು
ಕೇರಳದ ಆಲಪ್ಪುಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶರೋನ್ ಮತ್ತು ಅವನಿ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಧು ಅವನಿ ತನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. 

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಂದ ದುರಂತ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ-ಕುಮಾರಗಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವನಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಅವನಿ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: Zooನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಯುವಕನ ಹುಚ್ಚಾಟ! ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ...

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವರ ಶರೋನ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿದನು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವನಿ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾದನು. 

 

 

ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ವರನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಧುವಿಗೆ ಅವನು ನೀಡಿದ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಾಗ ವರನು ವಧುವಿಗೆ ಥಲೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ .

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: 3 ಟ್ರೇ ಮೊಟ್ಟೆ ತಂದಿಟ್ಟು 2 ತಿಂಗಳು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕುಟುಂಬ! ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು?

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

watch viral videoViral Videogroom marries bride in emergency ward in kerala kottayamkerala viral videokottayam viral video

