  • ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿ ನಿಂತ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಅಜ್ಜಿ.. ಧೈರ್ಯ ತೋರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ ಮುದುಕಿ

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿ ನಿಂತ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಅಜ್ಜಿ.. ಧೈರ್ಯ ತೋರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ ಮುದುಕಿ

Old Woman Video: ಸಿಂಹದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Last Updated : Oct 25, 2025, 12:30 PM IST
  • ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಿರುವು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿ ನಿಂತ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಅಜ್ಜಿ.. ಧೈರ್ಯ ತೋರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ ಮುದುಕಿ

Old Woman Video: ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಸಿಂಹವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಂಹದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವೀಡಿಯೊ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಯದಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಂಹವನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಹವು ಹೇಗೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಜನರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಹವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ವಾತಾವರಣವು ಭಯ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿಸಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಿರುವು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಜಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಿಂಹದ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಕೋಲಿನಿಂದ ಸಿಂಹವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವಳ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಂಹವು ಭಯಭೀತಗೊಂಡು ಬೇಗನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯವು ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ತಕ್ಷಣ ಅವಳನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಲು ಎಷ್ಟೇ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ AI ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಜ್ಜಿಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಂಹದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್‌ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

