ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ.. ಬಲರಾಮನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದ ನವಿಲು! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Peacock Devotion viral video: ನವಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 4, 2026, 09:30 PM IST
  • ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
  • ರಾಮನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
  • ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ.. ಬಲರಾಮನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದ ನವಿಲು! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Peacock Devotion viral video: ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ರಾಮ ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಮ ಭಕ್ತನೂ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ರಾಮನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ಇದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ರಾಮನನ್ನು 'ರಾಮ್ ಲಲ್ಲಾ' (ಬೇಬಿ ರಾಮ್) ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಬಲರಾಮನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ರಾಮನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿದೆ. ರಾಮನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಟಾಯುವು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಳಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಮನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಪರಮಾನಂದಗೊಂಡಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಭಕ್ತರು ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನವಿಲೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಭವ್ಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ನವಿಲೊಂದು ಶಾಂತವಾಗಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ನದಿ ಇರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಹಳ್ಳಿ ಇದು..! ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಈ ನೀರಲ್ಲೇ ಕುದಿಸಬಹುದು

ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನವಿಲುಗಳು ಓಡಿಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ ನವಿಲು ರಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಅವನ ವಿಗ್ರಹದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ನವಿಲು ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಲರಾಮನ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅದು ತನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯ ಸನ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನವಿಲಿನ ಭಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿತು.

ನವಿಲು ಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಡೀ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವು ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ದೈವಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ನವಿಲನ್ನು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಿರೀಟವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೋಳಿ ಮೊದಲಾ? ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲಾ? ಶತಮಾನಗಳ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉತ್ತರ!

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರು ಇದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು, ಇದು ಶ್ರೀರಾಮನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೂ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ನೇರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

