viral Video: ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯ ಜೊತೆ ಕೂತ 'ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ'! ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ದೃಶ್ಯ

Mermaid Video viral:ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಬಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಜೀವಿಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗವು ಮೀನಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯ ಸಹಚರನೂ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯ ಪುರಾವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ತಮಾಷೆ ಅಥವಾ AI ವೀಡಿಯೊ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಬೈಯೊದಲ್ಲ.. ಮೈತುಂಬ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಾಮುಕರ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಲ್ಲ! ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ..
ಈ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೊದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀವಿಯ ರಚನೆಯು ಜನರನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು AIನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಿಸತ್ತಿದದು, ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ವೀಡಿಯೊ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯರಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಾನಾ.. ನೀನಾ.. ಎನ್ನುತ್ತಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಳಿದ ಗೂಳಿ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು..
ಈ ವೀಡಿಯೊದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅದರ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ZEE KANNADA NEWS ಸಹ ಈ ವೀಡಿಯೊದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು beyondtheradar ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:White Cobra Viral Video: ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಕೋಟೆಯ ನಡುವೆ ಅಪರೂಪದ ಶ್ವೇತ ನಾಗ! 15 ಅಡಿ ಹಾವಿನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಸುಸ್ತಾಯ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ