Viral video: ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂತು ಜೀವ.. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಬೇಕಿದ್ದಾಕೆ ಎದ್ದು ಕೂತು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಲೋ ಯಪ್ಪಾ..

viral video: ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ಶವ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 7, 2025, 11:41 AM IST
  • ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಮಲಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
  • ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಮಲಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

viral video: ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡುಗರ ಎದೆಯನ್ನು ಜಲ್‌ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.   

ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಮಲಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.ಆದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಮಹಿಳೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಈ ರೀತಿಯ ನಕಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇಂತಹದ್ದೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral News: ಅಮ್ಮ ಕುರ್ಕುರೆ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ!!!

ಮಹಿಳೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಯು ನೈಜವಾಗಿದೆ, ಶವಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಸ್ನಾಯುಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಂತೆ ನಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಎದ್ದು ಹೋಗುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಜನರಂತೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ಮರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಡೆಯೆತ್ತಿ ನಿಂತ ಐದು ತಲೆಯ ನಾಗರಹಾವು.. ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

