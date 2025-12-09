ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿದ ಪಾರಿವಾಳ... ಟೇಕಾಫ್ ಆಗುವಾಗ ಇಂಡಿಗೋದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ನಡುವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿದ ‘ಪಾರಿವಾಳ’ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆಯೇ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನಡುವೆ, ಬೆಂಗ್ಳೂರು–ವಡೋದರಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳವೊಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಹೊಸ ತಲೆನೋವನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಡೋದರಾಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ, ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುವ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೊದಲೇ ಪಾರಿವಾಳವು ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಒಳಹಾರಿದ ಈ ಪಕ್ಷಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾದರು.
ಪಾರಿವಾಳವು ವಿಮಾನದ ಆಸನಗಳ ನಡುವೆ ಚಕ್ಕರ ಹೊರಾಡುತ್ತಾ ಗದ್ದಲ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದರೆ, ಕೆಲವರು ಭಯದಿಂದ ಸ್ಥಳ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಮುಂದಾದರು.
ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾರಿವಾಳವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಶೀಲಕ್ಕೆ ತರಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪಾರಿವಾಳ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
A pigeon 🕊️ was spotted on board an @IndiGo6E flight. #gujrat #AviationNews #avgeeks pic.twitter.com/hFC3mlqKYc
— Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) December 4, 2025
ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕಾರಣ ವಿಮಾನದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿಗೋ ರದ್ದುಗೊಂಡಿರುವ ವಿಮಾನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಈ ಹೊಸ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ನರಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಂಡಿಗೋ ಈಗಾಗಲೇ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಾರಿವಾಳದ ಈ ‘ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ’ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.