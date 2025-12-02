English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • Viral Video: Zooನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಯುವಕನ ಹುಚ್ಚಾಟ! ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ...

Viral Video: Zooನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಯುವಕನ ಹುಚ್ಚಾಟ! ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ...

ಯುವಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 2, 2025, 01:09 PM IST
  • Zooನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಯುವಕನ ಹುಚ್ಚಾಟ
  • ಸಿಂಹ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡು ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಯುವಕ
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್

Trending Photos

ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಜೂಟ್‌! ಗುರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಈಕೆ ಇಂದು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌
camera icon6
kriti kharbanda News
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಜೂಟ್‌! ಗುರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಈಕೆ ಇಂದು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಾರಾಮಾರಿ! ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕಂಟಸ್ಟೆಂಟ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಹೊರಕ್ಕೆ
camera icon6
ashnoor kaur
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವಾರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಾರಾಮಾರಿ! ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕಂಟಸ್ಟೆಂಟ್‌.. ಭರ್ಜರಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಹೊರಕ್ಕೆ
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ! ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
camera icon7
EPFO Rules
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿ! ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಸುಂದರ ನಗರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ತರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಹಾಡಿದ ಜಾಗವಿದು
camera icon6
GK
ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಸುಂದರ ನಗರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ತರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಹಾಡಿದ ಜಾಗವಿದು
Viral Video: Zooನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಯುವಕನ ಹುಚ್ಚಾಟ! ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ...

Viral Video: ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಾಲಯ (Zoo), ಅನಿಮಲ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅನೇಕರು ಜೂ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸುಮ್ಮನೇ ಇರದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಅನಾಗರಿಕರ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವೆಂಬಂತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು, 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮೃಗಾಲಯದ ಸಿಂಹ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಜಾವೊ ಪೆಪ್ಪೋದಲ್ಲಿರುವ 'ಬಿಕಾ' ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿಂಹಿದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಆತ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂರು ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಸುಂದರ ನಗರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ತರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಹಾಡಿದ ಜಾಗವಿದು

ಯುವಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ʼಆ ಯುವಕ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತ ಭದ್ರತಾ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ಫಲಕಗಳನ್ನ ನೋಡಿಯೂ ಸಿಂಹಿದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

 
 
 
 
 

ಸಿಂಹದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಯುವಕ ಹುಚ್ಚಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆತನ ಕಡೆ ಸಿಂಹವೊಂದು ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಕಂಡು ಮರ ಹತ್ತಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಜೀವಭಯದಿಂದ ಮರದಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕುಳ್ಳ ಡಾಕ್ಟರ್‌, ಕೇವಲ 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರ.. ಭಾರತದ ಈ ವೈದ್ಯನ ಕೀರ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು..!

ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ದ ಆ ಯುವಕ ಕೈ ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಆತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೃಗಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಗಮಿಸಿ ಆತನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿಂಹದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 

ಈ ದುರಂತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೃಗಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಕೂಡಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃಗಾಲಯವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆ ಯುವಕ ಸಿಂಹದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನುಗ್ಗಿದ? ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

 

 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Lion VideoTragic IncidentJoão Pessoa zooBica Zoolion

Trending News