Viral Video: ಹುಲಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆದ ಪ್ರವಾಸಿಗ, ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

Tiger Viral Video: ಹುಲಿಗಳು ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸದಾ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹಸಿದ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಯಾರೇ ಸಿಗಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಹುಲಿ ದಾಳಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಯೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಲಿ ದಾಳಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಹುಲಿಯೊಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆತ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. Srikanta Chinnu ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ಪ್ರವಾಸಿಗನೊಬ್ಬ ಜಿಂಕೆಮರಿ ಕಂಡೊಡನೆ ಮುದ್ದಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆ ಹುಲಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಂಡಮಾರುತ ಪರಿಣಾಮ.. ಕರಾವಳಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ತೇಲಿ ಬಂತು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಂಗಾರ! ಜನರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಭೇಟೆ
ಜಿಂಕೆಮರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮುದ್ದಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ ಹಾರಿಬಂದ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಹುಲಿ ಜಿಗಿದುಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಿಂಕೆಮರಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹುಲಿಯನ್ನ ಕಂಡೊಡನೆಯೇ ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ ಹುಲಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ʼಸಫಾರಿಯ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನದಿಂದ ಇಳಿದು ಜಿಂಕೆಮರಿ ಮುದ್ದಿಸಲು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ʼಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ, AI ವಿಡಿಯೋʼ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನಿದು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಸೇನಾ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ? ಪಾಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆದರಿರುವುದೇಕೆ?