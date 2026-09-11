/Viral Video: ಕತ್ತಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಟೈರ್‌ ಸಿಲುಕಿಸಿಕೊಂಡು ಪರದಾಡಿದ ಆನೆ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Assam Wild Elephant Rescue: ಕತ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಭಾರೀ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೈರ್ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ಇದೀಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ಗೋಲಾಘಾಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಳಿಕ ಆನೆಯ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಟೈರ್ ಅನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆನೆಯ ಕತ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೈರ್ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಟೈರ್ ಕತ್ತನ್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆನೆಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು, ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಹಾಗೂ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೆ ಆನೆಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕವೂ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತ ಬಳಿಕ ಅಸ್ಸಾಂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಕಾಡಾನೆ ಭಯಭೀತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಟೈರ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಆನೆಯ ಚಲನವಲನವನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ, ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಭಾರೀ ಟೈರ್ ಕತ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯವಾಯಿತು.
The wild elephant in Assam’s Golaghat district is finally free from the heavy tractor tyre trapped around its neck. After hours of painstaking effort, the frontline team of the Assam Forest Department successfully removed it. What a relief, but the incident also soptlights how… pic.twitter.com/AwSy3xcl1q
— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) September 11, 2026
ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಟೈರ್ ಅನ್ನ ಆನೆಯ ಕತ್ತಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು. ಇದರಿಂದ ಆನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಆನೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ವನ್ಯಜೀವಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮಾನವ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ
ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆನೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆಯಲಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಹಳೆಯ ಟೈರ್ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಹಾರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಟೈರ್ನಂತಹ ಭಾರೀ ವಸ್ತುಗಳು ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಲನವಲನವೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮೀಪ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುವುದು, ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಾಕುವುದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೇರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಆನೆಯ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಟೈರ್ ಅನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಅಸ್ಸಾಂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸದಿದ್ದರೆ ಆನೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುವ ಅಥವಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು.
ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ಗೋಲಾಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೈರ್ನಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಸೆಯದಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.