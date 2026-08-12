/Viral Video: ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಗುಣದಲಿ ಮೇಲು... ಮರಿಕೋತಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

Monkey Viral Video: "ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಗುಣದಲಿ ಮೇಲು ಮಾನವನದಕಿಂತ ಕೀಳು"... ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲ್' ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡಿನ ಸಾಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೇಳಿಯೇ ಇರ್ತಿರಿ. ಮಾನವನ ಮಮತೆಯಂತೆಯೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೋತಿಮರಿಯೊಂದನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ತಾಯಿಕೋತಿ ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಿಯನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗಂಡು ಕೋತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೋತಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪುಟ್ಟ ಮರಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆ ಮರಿಯನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮರಿಯನ್ನ ಮಹಿಳೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ತಾಯಿಕೋತಿಯೊಂದು ಆಕೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಡು ಕೋತಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಈ ಎರಡು ವಯಸ್ಕ ಕೋತಿಗಳು ಮರಿಯನ್ನ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಿಕೋತಿಯನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೋತಿಗಳು ಮರಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಮರಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುವ ಕೋತಿಗಳ ವರ್ತನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಿ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬಂತೆ ಅವು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವುದು ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮರಿಯನ್ನ ಮಹಿಳೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಕೋತಿಗಳು ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆ ಮರಿಯನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಗಂಡು ಕೋತಿಯೊಂದು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಮರಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಕೋತಿಗಳು ಮಹಿಳೆಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ.
बंदर के बच्चे को महिला द्वारा हाथ लगाते ही उसकी माता और पिता भाग कर आए और महिला को धक्का दे दिया और यह महिला को भारी भी पड़ सकता था pic.twitter.com/xPXanfTIdq
— Gurdayal Singh (@Gurdayal_1984) August 11, 2026
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮರಿಯ ಮೇಲಿನ ಪೋಷಕರ ಕಾಳಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಪರಿಚಿತರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವಂತೆಯೇ, ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಕೋತಿಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಮರಿಯನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ತಿಕೊಂಡರೆ ತಾಯಿ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾಳೆಯೇ?” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, “ಮರಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆ ಕೋತಿ ಮರಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿರಬಹುದಾದರೂ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇತ್ತು. ಕೋತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ತೋರಿಸಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಯಸ್ಕ ಕೋತಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಮರಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಕೇವಲ ಕೋತಿಗಳ ದಾಳಿ ಎಂದು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ತಮ್ಮ ಮರಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತೋರಿಸುವ ಸಹಜ ಪೋಷಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ದೃಶ್ಯವೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮುದ್ದಾಡಲು ಹೋಗಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಕೋತಿ ಮರಿಗಳು ನೋಡಲು ಮುದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವರು ಅವುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿನ ಇತರ ವಯಸ್ಕ ಕೋತಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಮರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆಯೇ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋತಿಗಳ ಮರಿಗಳನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟದೆ, ದೂರದಿಂದಲೇ ನೋಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು, ಮರಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳಿತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ
ಮಹಿಳೆ ಮರಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಕೋತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮರಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರೆಗಿನ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ಬಂಧ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಕಾಳಜಿಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ—ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾದ ಕೋತಿ ಮರಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಎದುರಾದ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುಭವ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮರಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದ ವಯಸ್ಕ ಕೋತಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ತಂದಿದೆ.