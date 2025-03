BMTC Bus Accident Viral Video: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ ಆಟೋವೊಂದು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹನುಮಂತನಗರ ಬಳಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಅಫಘಾತದ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬಾಟಾ ಶೋ ರೂಂಗೆ ತೆರಳುವ 50 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸೀತಾ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎರಡು BMTC ಬಸ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ ಆಟೋ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಸ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಚಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದ ವಿಷ್ಣುರಾವ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾ‌ರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರು. ವಿಷ್ಣುರಾವ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಆಟೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರೊಂದು ಎಡ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅನಿಲ್‌ಕುಮಾ‌ರ್ ತಮ್ಮ ಆಟೋದ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

Clearly the bus driver's fault at the back. All vehicles' speed was below 15, yet 2 lives lost?

Where was that bus driver looking at? Pretty sure it wasn't faulty brake as the bus slowed down at the speed breaker

Never get in between 2 big vehicles. Be it left/right or fn/bck pic.twitter.com/0RVRJSsUn7

— Mister C (@misterc_speaks) March 2, 2025