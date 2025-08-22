English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರು.. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಿಸೋದು ಇದೊಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ! ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಶಾಕ್‌..

 train passengers: ಟ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್‌ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೇಸ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಅನುಭವವವಾಗಿರುತ್ತೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಿರಬಹುದು.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 22, 2025, 10:53 AM IST
  • ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ
  • ಆದರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಿರಾ?

ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರು.. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಿಸೋದು ಇದೊಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ! ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಶಾಕ್‌..

Indian railays: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು  ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಚತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬೈದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಿರಾ? ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಗಾಗ್ತಿರಾ.. ಹೌದು ಭಾರತದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ (CAG) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2022-23ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,00,280 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವಾಶ್‌ಬೇಸಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 34 ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ
2018-19 ರಿಂದ 2022-23ರವರೆಗೆ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಜಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದಿದೆ.
96 ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ 2,426 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಐದು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಟ್ಟ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಎರಡು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 10% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ.

ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣಗಳು
ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಬರಾಜು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ತ್ವರಿತ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (QWA) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಮಾರ್ಚ್ 2023ರ ತನಕ ಒಟ್ಟು 109 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 81 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 28 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.

ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವು ಬರುವ ಅನುದಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೋಚ್ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಹಣ 102% (SWR) ರಿಂದ 147% (NCR) ನಡುವೆ ಇದೆ.
ಆದರೆ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕೋಚ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳನ್ನು (ACWP) ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ 24 ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ ನಿಂತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾದರೂ ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೊರತೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿದರೆ, ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ.

 

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Train PassengerstrainrailaysComplaintswater shortage

