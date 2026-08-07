/ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಲೆಗಳು..! ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ನೀರಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು...?

Waves in Well viral : ವೀರಪರ್ದಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪ್ರಾಂಜ್ಜೀವನ್ ಸದಾರಿಯಾ ಎಂಬುವವರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ಅಡಿ ಆಳದ ಕೃಷಿ ಬಾವಿಯೊಂದನ್ನು ತೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಿಂದ ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಯಾವುದೇ ಪಂಪ್ ಅಥವಾ ಮೋಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನೀರು ತಾನಾಗಿಯೇ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಲು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ನೂರಾರು ಜನರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಕಂಪದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೇ.. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಎಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವರು "ಇದು ಭೂಕಂಪದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರಬಹುದು" ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಭೂಕಂಪ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೂಕಂಪದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಗಳು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
गुजरात के मोरबी में रहस्यमयी कुएं का क्या है राज?
गुजरात के मोरबी के वीरपरडा गांव में एक रहस्यमयी कुएं का पानी फिर अपने आप हिलता हुआ दिखा. गांव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. कुछ लोग इसे इलाके की सीस्मिक एक्टिविटी से जोड़ रहे हैं, लेकिन अब तक इस घटना की कोई ऑफिशियल वजह… pic.twitter.com/c0tIoFCj76
— zingabad (@zingabad) August 7, 2026
ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು? : ಜಿಲ್ಲಾ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೆ.ಎಸ್. ವಾಧರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿನ ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಹೀಗೆ ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಸ್ಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮೋರ್ಬಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಖರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರವೇ ಈ ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.