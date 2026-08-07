Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Viral
  • /ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಲೆಗಳು..! ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ನೀರಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು...?

ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಲೆಗಳು..! ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ನೀರಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು...?

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮೋರ್ಬಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೀರಪರ್ದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ..? ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 07, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 03:33 PM IST
ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅಲೆಗಳು..! ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ನೀರಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು...?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ... ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಸೋ ಬದಲು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವರ!
2
3
4
5