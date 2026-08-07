/ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕಪ್ಪ... ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ಸೋ ಬದಲು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವರ!

Viral News: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ, ಅದ್ಧೂರಿ ವೇದಿಕೆ, ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಭವದ ಸಂಭ್ರಮ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ ಪೇಠ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನ ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ಹಬ್ಬವಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿಸಿದ ಅವರು, ಮದುವೆಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ 3,465 ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹1 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಮಾರು ₹33.6 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೇ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ
ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ ಪೇಠ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅದೇ ಹಣವನ್ನ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿಗೂ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಅನಾಹುತಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಆಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ, ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಣೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಘಡ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ, ಹಾವು ಕಚ್ಚುವುದು, ಸಿಡಿಲು ಬಡಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ವಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಉಡುಗೊರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂದೇಶ
ಇಂದಿನ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳು, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ ಪೇಠ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದೆ. "ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಉಡುಗೊರೆಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಮದುವೆ ಎಂಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ.
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ನವಜೋಡಿಯನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಇದನ್ನ "ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದುವೆ ಉಡುಗೊರೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದು, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ
ಮದುವೆ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದೆಂಬ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಈ ನವಜೋಡಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ್ ಪೇಠ್ಕರ್ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ವೈಭವವಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಹಚ್ಚುವ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.