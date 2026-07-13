/ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳ್ಳತನವಾಗುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ? ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳು, ಟವೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಬಳಿಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತ್ಯವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ (RTI) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದು ದೇಶದ 54 ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಜವಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ.
ವರದಿಯ ಅನ್ವಯ, 2022 ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1.27 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಜವಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಥವಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಳುವಾದ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ಬರೋಬ್ಬರಿ 104 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಳವಾಗಿವೆ?
ಫೇಸ್ ವೈಪ್ಸ್ (ಮುಖ ಒರೆಸುವ ಟವೆಲ್): ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 47 ಲಕ್ಷ (4.7 ಮಿಲಿಯನ್).
ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳು (ಹಾಸಿಗೆಯ ಹೊದಿಕೆ): ಸುಮಾರು 41 ಲಕ್ಷ.
ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ಗಳು (Pillow Cases): 26 ಲಕ್ಷ.
ಕಂಬಳಿಗಳು (Blankets): 13 ಲಕ್ಷ.
ದಿಂಬುಗಳು (Pillows): 3 ಲಕ್ಷ.
ನಷ್ಟ ಭರಿಸುವವರು ಯಾರು? : ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಭರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಜವಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಮಡಚಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಳುವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು, ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇತನಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುವ ಬಡ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಬಳದಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕಳ್ಳತನವಾದ ವಿಭಾಗಗಳು : ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕನೇರ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಈ ಕಳ್ಳತನದ ಜಾಲದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಳ್ಳತನದ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದೇಶದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.