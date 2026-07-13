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ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳ್ಳತನವಾಗುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ? ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ

ಆರ್‌ಟಿಐ (RTI) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2022 ರಿಂದ 2024 ರ ಮೇ ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್‌ಗಳು, ಟವೆಲ್‌ಗಳು, ಕಂಬಳಿಗಳು ಮತ್ತು ದಿಂಬುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Jul 13, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:45 PM IST
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳ್ಳತನವಾಗುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ? ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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