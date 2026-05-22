Snakes facts : ಹಾವು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಎಂತಹ ಧೈರ್ಯವಂತರೂ ಸಹ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೆದರಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಾವು ಕಡಿತವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು ಖಚಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಉರಗ ಕಂಡರೆ ಎಗರಿ ಓಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು.. ಅಂದಹಾಗೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಯುತ್ತಾ..? ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
Interesting facts about snakes : ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯೋದು ಪಕ್ಕಾ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ.. ಹಾವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು..?
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಡ : ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ, ಜೋರಾದ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಬೆಳಕಿನಿಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿ, ತಮ್ಮದೇ ಬಾಲವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಜೀವಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾರ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಆಹಾರ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನೇ ಆಹಾರವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತನ್ನದೇ ವಿಷಕ್ಕೆ ಹಾವು ಸಾಯುತ್ತದೆಯೇ? : ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡುವ ಉತ್ತರ 'ಹೌದು' ಮತ್ತು 'ಇಲ್ಲ' ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾವಿನ ಪ್ರಭೇದ ಮತ್ತು ಕಡಿತದ ತೀವ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ (Immunity): ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಷದ ವಿರುದ್ಧ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Antibodies) ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿಂದ ಮೃಗಗಳ ವಿಷ ದೇಹ ಸೇರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು? : ಎಲ್ಲಾ ಹಾವುಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ವಿಷದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾವು ಜೋರಾಗಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಆಗ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಷ ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಾವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಅಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಬದುಕುಳಿದರೂ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.