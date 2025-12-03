English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೂಪ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ..? 99% ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

Daily life hacks : ಅದೇಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಶರ್ಟ್‌ನ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕುಣಿಕೆಯಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಮೊಳೆಗಳಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 3, 2025, 03:48 PM IST
    • ಜನರಿಗೆ ಶರ್ಟ್‌ನ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕುಣಿಕೆಯಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
    • ಮೊಳೆಗಳಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು.
    • ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪು.. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಲೂಪ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ..? 99% ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

Interesting Facts : ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕುಣಿಕೆಯಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್‌ ಇದೆ. ಬಹುಷಃ ಅದು ಏತಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಪ್‌ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್‌ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪು.. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ..  

ಶರ್ಟ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಇಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಡಾಲರ್‌ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಿರುವ ಸ್ಥಾನವೇನು?

ಹಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲೂಪ್‌ ಬಳಕೆ ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಲು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್‌ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೊಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 

ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸಹ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೇಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಸಹ ಈ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೊಳೆಗಳಿಗೂ ನೇತುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

