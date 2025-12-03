Interesting Facts : ಶರ್ಟ್ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕುಣಿಕೆಯಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಬಹುಷಃ ಅದು ಏತಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪು.. ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಶರ್ಟ್ನ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಫ್ಯಾಷನ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಇಲ್ಲ.
ಹಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲೂಪ್ ಬಳಕೆ ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಲು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೊಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸಹ ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೇಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಸಹ ಈ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೊಳೆಗಳಿಗೂ ನೇತುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.