Daily life hacks : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಕೆಟ್ (ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕೆಟ್) ಅನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್ನ ನಿಜವಾದ ಉಪಯೋಗವೇನು? ಅಂತ ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಷ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಪಾಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸವು 19ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.. ಇದು ಜೀನ್ಸ್ನ ಜನನದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ...
ಹೌದು.. 19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಲೆವಿ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನಂತೆ ಕೈ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಪುರುಷ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 1973 ರಲ್ಲಿ ಲೆವಿ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ & ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ, ಪಾಕೆಟ್ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ವಿಶೇಷ ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು. ನೀವು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಮುರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೀಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ..? ಇದು 'ನಾಣ್ಯ ಪಾಕೆಟ್' ಅಲ್ಲ, 'ಗಡಿಯಾರ ಪಾಕೆಟ್' ಅಂತ. ವಾಚ್ ಪಾಕೆಟ್' ಅಥವಾ 'ಕಾಂಡೋಮಿನಿಯಂ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗಣಿಗಾರರು, ಕೌಬಾಯ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಧೂಳು, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಈ ಜೇಬು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.