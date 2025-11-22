English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ಜೀನ್ಸ್‌ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್ ಏಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? 90% ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಜೀನ್ಸ್‌ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್ ಏಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? 90% ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

Jeans small pocket purpose : ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಸಡಿಲ, ಮಾಮ್ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಜೀನ್ಸ್‌ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಕೆಟ್‌ ಇರುತ್ತೆ .. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..? 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 22, 2025, 04:39 PM IST
ಜೀನ್ಸ್‌ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್ ಏಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? 90% ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

Daily life hacks : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್‌ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಕೆಟ್ (ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕೆಟ್) ಅನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್‌ನ ನಿಜವಾದ ಉಪಯೋಗವೇನು? ಅಂತ ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಷ್ಯಾಷನ್‌ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಪಾಕೆಟ್‌ನ ಇತಿಹಾಸವು 19ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.. ಇದು ಜೀನ್ಸ್‌ನ ಜನನದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ...

ಹೌದು.. 19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಲೆವಿ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನಂತೆ ಕೈ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಪುರುಷ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಿಶ್ವ ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದ ಸ್ಮೃತಿ.. ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲ

ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 1973 ರಲ್ಲಿ ಲೆವಿ ಸ್ಟ್ರಾಸ್ & ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವಾಗ, ಪಾಕೆಟ್ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ವಿಶೇಷ ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿತು. ನೀವು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಮುರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೀಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ..? ಇದು 'ನಾಣ್ಯ ಪಾಕೆಟ್' ಅಲ್ಲ, 'ಗಡಿಯಾರ ಪಾಕೆಟ್' ಅಂತ. ವಾಚ್ ಪಾಕೆಟ್' ಅಥವಾ 'ಕಾಂಡೋಮಿನಿಯಂ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗಣಿಗಾರರು, ಕೌಬಾಯ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಧೂಳು, ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಈ ಜೇಬು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

