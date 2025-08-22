English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

petrol pumps history: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು? ಮೂಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 22, 2025, 09:36 AM IST
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು
  • ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಸಲು ವಾಹನಗಳು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು? ಆಗ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತೇ?!

petrol pumps in India: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಿಸಲು ವಾಹನಗಳು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಈ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು 1900 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ (ಆಗ ಬಾಂಬೆ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು 1928 ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಾ ಶೆಲ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಹ್ಯೂಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ಈಗ ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ವರ್ಲಿ) ತೆರೆಯಿತು. ನಂತರ ಅದು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಕಾಲದ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಚಾಲಿತ ವಿತರಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನೂರು ಲೀಟರ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕೇವಲ 900–1200 ಲೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಮಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ಬಂದರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು 40-ಗ್ಯಾಲನ್ ಡ್ರಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಂಪ್‌ಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಅವರು ಡ್ರಮ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ, ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 1–2 ಆಣೆ (ಸುಮಾರು 6–12 ಪೈಸೆ) ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈನಂದಿನ ಕೂಲಿ ₹1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ದುಬಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6–7 ಸಾವಿರ ಕಾರುಗಳು ಇದ್ದವು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 20,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂಪ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾರ್ಸಿಗಳು, ಗುಜರಾತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ, 1911 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ಮೋಟಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆಯ ಚಾಲಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಲ್ಕವು ಪ್ರತಿ ಮೈಲಿಗೆ 2 ಆಣೆಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಿಯೆಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಡ್ಜ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹತ್ತಲು ಸಹ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ, "ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಿಂದ ಇಳಿಯುವುದು" ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಪಾರ್ಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು "ಸಾಹಿಬ್" ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸವಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ನವಾಬರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಭವ್ಯವಾದ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಜುನಾಗಢದ ನವಾಬ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸಿದಾಗ, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು.  

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

