English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪುರುಷರು ಇರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ ಇದೆ.. ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..?

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪುರುಷರು ಇರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ ಇದೆ.. ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..?

Intresting facts : ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ನಯವಾದ ಚರ್ಮ, ದಪ್ಪ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೈಬಣ್ಣವು ಅನೇಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಂದಾದರು ನೀವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪುರುಷರು ಇರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 23, 2026, 09:08 PM IST
    • ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪುರುಷರು ಇರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ..?
    • ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿವೆ.

Trending Photos

ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ 10,000mAh ಟಾಪ್ 5 ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು
camera icon5
Amazon Great Republic Day Sale 2026
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ 10,000mAh ಟಾಪ್ 5 ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು
ಶನಿದೇವರ ಕೃಪೆ ಆರಂಭ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
camera icon7
Saturn Powerful Effect
ಶನಿದೇವರ ಕೃಪೆ ಆರಂಭ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ
IND vs NZ 1st T20I: ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್..! ಈ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಡೀಸ್..!
camera icon6
ind vs nz 1st t20i
IND vs NZ 1st T20I: ಹಲವು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಅಭಿಶೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನಿಂಗ್ಸ್..! ಈ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಡೀಸ್..!
ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷವಿದ್ದಂತೆ ಆಮ್ಲಾ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ಬೇಡಿ..
camera icon5
Amla Side Effects
ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಿಷವಿದ್ದಂತೆ ಆಮ್ಲಾ! ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ತಿನ್ಬೇಡಿ..
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪುರುಷರು ಇರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್‌ ಇದೆ.. ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ..?

World most handsome men country : ನೀವು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಇನ್ಫೋಡೆಕ್ಸ್, ವಿಶ್ವದ 25 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪುರುಷರಿರುವ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸ್ಪೇನ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಪುರುಷರು ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದವರು, ಆಕರ್ಷಕ ಮುಖಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್-ಫಿಟ್ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳೆಯರ ಋತುಚಕ್ರ ರಜೆಗೆ ಪುರುಷ ನೌಕರರ ವಿರೋಧ! ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪತ್ರ..

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 7ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ತನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ಪುರುಷರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹ್ಯಾಡ್ಸಮ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಫಿದಾ ಆಗುತ್ತಾರೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 19ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪುರುಷರನ್ನು ಎತ್ತರ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೆಂಬಲ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೀಗ ತಲೆಬಾಗುವುದೊಂದೇ ಆಯ್ಕೆ.. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಪವರ್

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸುಂದರತೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶವು ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

world factsIntresting factsShocking Newsfactshandsome men

Trending News