World most handsome men country : ನೀವು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಇನ್ಫೋಡೆಕ್ಸ್, ವಿಶ್ವದ 25 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪುರುಷರಿರುವ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿವೆ.
ಸ್ಪೇನ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪೇನ್ನ ಪುರುಷರು ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದವರು, ಆಕರ್ಷಕ ಮುಖಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲಿಮ್-ಫಿಟ್ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 7ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ತನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ಪುರುಷರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹ್ಯಾಡ್ಸಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಫಿದಾ ಆಗುತ್ತಾರೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 19ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪುರುಷರನ್ನು ಎತ್ತರ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಸುಂದರತೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೇಶವು ಟಾಪ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.