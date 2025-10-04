ಬಿಳಿ ಹಾವು ಅಳಿಲಿನ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು ಘೋರ ಕದನ..! ಕದನ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ನೆಟ್ಟಿಗರು...! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಹಾವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾರೂ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಇರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ,ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹೆದರದ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳೆಂದರೆ ಮುಂಗುಸಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಮುಂಗುಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಳಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ...!
ಹೌದು, ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಮತ್ತು ಅಳಿಲು ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಳಿಲಿನ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಾಗರಹಾವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತದೆ,ಆಗ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಳಿಲುಗಳು ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ ಜೀವಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರುವ ಬದಲು, ಪುಟ್ಟ ಅಳಿಲು ಅದನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು.ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಹಾವಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾವು ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಳಿಲಿನ ಚುರುಕುತನವು ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ wildfriends_africa ಎಂಬ user ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ಅದ್ಭುತ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು 20,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.ನೂರಾರು ಜನರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅಳಿಲಿನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೂ ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಧೈರ್ಯವು ಒಬ್ಬರ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.