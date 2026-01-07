ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಗೊಂಬೆ ಆಂಟಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಈಕೆ ಯಾರ್‌ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Viral News : ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೋಟ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು..? ದೃಷ್ಟಿಗೊಂಬೆ ಹಾಕಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಏಕೆ ಬಂತು..? ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 7, 2026, 02:00 PM IST
    • ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
    • ದೃಷ್ಟಿಗೊಂಬೆ ಹಾಕಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಏಕೆ ಬಂತು..?
    • ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..

Intresting facts : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಗೊಂಬೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಫೋಟೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈಕೆ ಯಾರು.. ಇವರ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಕುತೂಹಲಗೊಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಫೋಟೋ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ? ಕಾಣದ ಕೈಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ

@unitechy ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯ ಫೋಟೋ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಹಿಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ, ಹೊಲ, ಗದ್ದೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಕಾಣಬಹುದು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತ್ರಿಷಾದಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್‌ವರೆಗೆ...ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್...ಇದರಿಂದ ಇಷ್

ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ನಿಹಾರಿಕಾ ರಾವ್ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಲುಕ್ ಅನ್ನು 2023 ರ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಲುಕ್‌ನಿಂದಲೇ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.

