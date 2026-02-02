English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಂಡರೆ ಗೂಳಿಗೆ ಕೋಪ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ನಿಗೂಢ

Bull Fight facts : ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಳಿ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಬರುವ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಅಥವಾ ಹೀರೋ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸೀನ್‌ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಂಡರೆ ಗೂಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಾ..? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Feb 2, 2026
    • ಹಸುಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ
    • ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದರೆ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗುತ್ತವೆ
    • "ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಂಡರೆ, ಗೂಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ"

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಂಡರೆ ಗೂಳಿಗೆ ಕೋಪ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ನಿಗೂಢ

Bull vs Red colors facts : ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಳಿ ಕಾಳಗ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ. ಅಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮೈದಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೂಳಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು, "ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಂಡರೆ, ಗೂಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ" ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವೇ..? 

ಹಸುಗಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದರೆ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಚಾರ. ಅವುಗಳೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳು ಲೈಟ್‌ ಬೂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ.. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಚಂದ್ರ., ಈ ವಿಸ್ಮಯದ ರಹಸ್ಯ ಏನು..?

ಬುಲ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ. ನಾವು ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬುಲ್ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದರ ನೋಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅದರ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅದು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಬುಲ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬೀಸುವ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 

2007 ರಲ್ಲಿ, ಮಿಥ್‌ಬಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಂಬ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಗೂಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿತು. ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ನಂತರ, ಬಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧ್ವಜವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಗೂಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ ನಕಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದಾಗಳೂ ಗೂಳಿ ಗೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ, ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಳಿಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂತು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

