  • ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ?

doctors wear green or blue clothes: ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ದಾದಿಯರು ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

Oct 20, 2025, 07:48 PM IST
  • ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ
  • ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ

operation theater colors: ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ರಕ್ತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವೈದ್ಯರು ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
ಕೆಲವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ವಿಚಲಿತರಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಂತಹ ಶಾಂತ ಬಣ್ಣಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಗಮನಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅವರು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಸಿರು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಔಷಧ ಕಲೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?
ಬಣ್ಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಆರೋಗ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ...
ಹಿಂದೆ ವೈದ್ಯರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ 20 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ನಂತರ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ

