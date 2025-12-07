English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು... ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿ ಇರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು... ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿ ಇರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Elephant big ears: ಸಿಂಹವು ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಆನೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕಥೆಗಳವರೆಗೆ, ನಾವು ಆನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆನೆಯನ್ನು ಗಜರಾಜ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Dec 7, 2025, 07:01 PM IST
  • ಆನೆಯ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಾರಣ
  • ಆನೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿಗಳು ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ

Trending Photos

ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon6
Gold price today
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟೀ ಬೆಸ್ಟ್..ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ..!
camera icon6
mango leaf tea
ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಟೀ ಬೆಸ್ಟ್..ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕುಡಿತೀರಾ..!
ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣವೋ ಹಣ.. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಲಕ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon5
budh gochar 2025 effects
ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣವೋ ಹಣ.. ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಲಕ್‌! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಗಿರಬೇಕೇ.. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 6 ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..!
camera icon6
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಆಗಿರಬೇಕೇ.. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 6 ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ..!
ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು... ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿ ಇರಲು ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Elephant big ears: ಸಿಂಹವು ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಆನೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕಥೆಗಳವರೆಗೆ, ನಾವು ಆನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆನೆಯನ್ನು ಗಜರಾಜ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಆನೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶಗಳಿವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆನೆಯ ಕಿವಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಏಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆನೆಯ ಕಿವಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆನೆ ದಿನವಿಡೀ ತನ್ನ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆನೆಯ ಕಿವಿಗಳು ಅಲುಗಾಡುವುದು ಸಹಜವಲ್ಲ.. ಅದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ಆನೆಯು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೇಹದ ಶಾಖವನ್ನು ತನ್ನ ಕಿವಿಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆನೆಯ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಶಾಖ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆನೆಯ ಕಿವಿಗಳು ಅದರ ದೇಹದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ, ಆನೆಗಳ ಕಿವಿಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಆನೆಯ ಕಿವಿಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ಆನೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆನೆಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೋಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಬಹುದು. ಆನೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೇವವಾಗಿರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆನೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಜನರು ಕಣ್ಣೀರು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಚನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IPL 2026: RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! ಎಲ್ಲಾ ಆತಂಕ, ವಿಘ್ನಗಳು ದೂರ

ಆನೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅದು ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನಡೆಯುವಾಗ, ಆನೆ ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆನೆಯು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 9 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಬಹುದು. ಅದು ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ 350 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಬಲ್ಲದು.

ಒಂದು ಆನೆಯು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ರಿಂದ 150 ಕೆಜಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 35 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಆನೆಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 3 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಆನೆಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 70 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆನೆಯ ತೂಕ 5000 ರಿಂದ 7000 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಾಣಿ ಆನೆ.

ಇವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ

- ಆನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಬಹಳ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ.

- ಆನೆಯನ್ನು ಇರುವೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಅಥವಾ ನೊಣ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಅದು ಗಾಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಆನೆಯ ಚರ್ಮವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

- ಸೂರ್ಯನ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಆನೆಯು ಮಣ್ಣನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

- ಆನೆಗಳು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

- ಆನೆಗಳು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಆನೆಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಳೆಯನ್ನು ಸಹ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

- ಆನೆಯ ದಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆನೆಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ!ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹40 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Elephant big earsElephant big ears reasonElephant small eyes reason

Trending News