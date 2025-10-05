English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಏಕೆ? ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇದೇ..

LPG cylinder red color: ಇತ್ತೀಚೆನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? 

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 5, 2025, 04:07 PM IST
  • ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯೂ ಅಡುಗೆಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ
  • ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನಿಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ

ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಏಕೆ? ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇದೇ..

gas cylinders: ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯೂ ಅಡುಗೆಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನಿಲ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು.. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಇವೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.​​​​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಾಣಿ ಹುಲಿ... ಆದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಕ್ಕು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ

ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ಗೋಚರ ವರ್ಣಪಟಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದದ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಡುವಂತಹದ್ದು ಎಂದು, ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ , ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ದೇಶೀಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

