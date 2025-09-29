Shirt pocket fact: ಶರ್ಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೀತವಾಗಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ವಿಹಾರವಾಗಿರಲಿ, ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಶರ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪಾಕೆಟ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶರ್ಟ್ಗಳು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಅನೇಕ ಪುರುಷರು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ತೋಳಿನ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಡಚುವುದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಕೆಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ಗಳ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ.
ಇಂದು ನಾವು ಪಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ, ಜನರು ಪೆನ್ನುಗಳು, ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಹಣದಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಶರ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿತು. ಕ್ರಮೇಣ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಭಾಗವಾಯಿತು.
ಶರ್ಟ್ ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಹೊಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಲಗೈ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿನ್ಯಾಸಕರು ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಗಳ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರ ಶರ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪಾಕೆಟ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಎರಡೂ ಬದಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ಶರ್ಟ್ಗಳ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.