viral video : ಗಂಡನನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ... ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಹೊಡೆದು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿದ ಹೆಂಡತಿ... ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

wife husband video: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸತ್ನಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋಣೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿರುವ ಪತ್ನಿ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಥಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಪತಿ ಅವಳನ್ನ ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಕತ್ತನ್ನೇ ಹಿಸುಕಿದ್ದಾಳೆ. ಆತ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಅತುಲ್ ಸುಭಾಷ್ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾ ಟಿಸಿಎಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಪತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕುಟುಂಬ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಶೋಷಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರದಿಯ ನಡುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಹನಿಟ್ರಾಪ್ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನಿಂದ ದೂರ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಬೆದರಿಸುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್‌ ಹೊಡೆಯಬೇಡ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮಹಿಳೆ ಅವನ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ಆ ಪತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.

Ankit of Satna in MP is a victim of #DomesticViolence by his wife Jyoti.

JYOTI

Does this name ring a bell? pic.twitter.com/0oDOYNoNu0

