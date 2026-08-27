Jhansi Viral News: ಮದುವೆಯಾದ 3 ವಾರದಲ್ಲೇ ನವವಧುವೊಬ್ಬಳು ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವತಃ ಗಂಡನೇ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಚಕ್ಕಂದ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೆಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಝಾನ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿರ್ಗಾಂವ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಂದು ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪತ್ನಿ ತನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ನೀಡಿ ಮಲಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು, ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಪತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಯುವಕನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರೆಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ಆಗಿ ಹಿಡಿದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಪತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 24ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು ಮದುವೆ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿರ್ಗಾಂವ್ನ ತಾಲಾಬ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭಂಡೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೂನ್ 24ರಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಕಳೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ದಂಪತಿಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಪತಿ ದೂರಿದ್ದಾನೆ. ಪತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡು-ಮೂರು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಆತನಿಗೆ ಪದೇಪದೇ ಸುಸ್ತು, ತಲೆಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪತ್ನಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತ್ತು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಚಹಾ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ!
ಪತಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪವೆಂದರೆ, ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಚಹಾ, ಹಾಲು ಅಥವಾ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಬೆರೆಸಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂಬುದು. ತಾನು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಅಂತಾ ಪತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪತಿಯ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ಅದು ಸತ್ಯವೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರಬೇಕಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ಅನುಮಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು
ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮನೆಯ ಬಳಿ ಅಪರಿಚಿತ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಆಕೆ ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಪತಿಯ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪತ್ನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ಆಕೆಯೊಬ್ಬ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆಂಬ ಅನುಮಾನ ಪತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪ
ಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಪತಿಯ ಮಾವನಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಝಾನ್ಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದನು ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಆತ ಚಿರ್ಗಾಂವ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಪತಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವರನ್ನ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಕೂಡ ಆತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ
ಪತ್ನಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಯುವಕ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಪತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಕೂಗಿಕೊಂಡಾಗ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು
ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಪತಿ ತನ್ನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಆತ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಯುವಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಚಿರ್ಗಾಂವ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಲವರು ಸೇರಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾದ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ನಡೆದಿತ್ತೆ?
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಹಿಳೆಯು ಆ ಯುವಕನಿಂದ ಸಿಂಧೂರ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆ ನಡೆದಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಖಚಿತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ ಸತ್ಯ
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿವೆ. ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪ, ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ—ಎಲ್ಲವೂ ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪತಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗುವವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಆರೋಪಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಯುವಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.