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ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಹೃದಯಾಘಾತ..! ಗಂಡನ ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ ಪತ್ನಿ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Delhi divorce video : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವ ಜೋಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ದೆಹಲಿಯ ದಂಪತಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 13, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:52 PM IST
ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಹೃದಯಾಘಾತ..! ಗಂಡನ ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ ಪತ್ನಿ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಹೃದಯಾಘಾತ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌
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