Divorce viral video : ಸಿಕ್ಕಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕಹಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳದ ಪ್ರಕರಣವೂ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ : ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಯಿತು. ಮಗಳ ವಕೀಲರ ಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗದೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು.
ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಕೋಪ, ಮುನಿಸು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾ ಅವರ ಪತಿ, ಮಾವನಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಮಾವ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
True love always wins 🩷🥹
> According to widely shared accounts, Shikha Singh had filed a dowry case against her husband, Saurabh, and the couple had been fighting a legal battle for years.
> During the prolonged proceedings, Shikha's father allegedly spent much of his… pic.twitter.com/TK2jebIX1V
— SriSathya (@sathyashrii) June 12, 2026
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ : ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವ ಗುಣಮುಖರಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇತ್ತ ದಂಪತಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಿಕ್ಕಾ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿ ಬಂದವು. ತನಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪತಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ ಅವರು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಓಡಿಹೋಗಿ ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದ ವಿಡಿಯೋ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ನೂರಾರು ಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಲಿ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.